Барселона, Испания, , 21:29 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» намерено сохранить 24-летнего флангового нападающего сборной Франции Усмана Дембеле и предложило агенту футболиста Муссе Сиссоко улучшенный контракт, по которому спортсмен будет получать 11 миллионов евро за сезон. Об этом 6 декабря сообщил журналист Жерар Морено.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

Ранее сообщалось, что Дебмеле может покинуть «сине-гранатовых» следующим летом на правах свободного агента, так как соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне из-за травмы, полученной в составе национальной сборной Франции на Чемпионате Европы 2020, Усман Дембеле принял участие лишь в четырех матчах за «Барселону» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 104 минуты. Новый главный тренер «сине-гранатовых» Хави неоднократно заявлял, что считает Дембеле ключевым игроком команды и видит в нем одного из лучших игроков в мире на своей позиции.