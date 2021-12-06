Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Поставки в Индию российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 начались и будут продолжаться, сообщил 6 декабря журналистам первый заместитель главы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Об этом он сообщил на брифинге по итогам российско-индийских переговоров на высшем уровне в Нью-Дели.

«Что касается С-400, то по ним контракт действующий. Поставки этих систем начались и продолжатся», — рассказал Шрингла, отвечая на вопрос, затрагивали ли данную тему президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Кроме того, Шрингла отметил, что вопрос санкций США в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») «вообще не поднимался».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реализация контракта о поставке Индии ЗРС С-400 продолжается по плану на фоне попыток США подорвать этот процесс.

Напомним, в октябре 2018 года Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 «Триумф» общей стоимостью $5,43 млрд.