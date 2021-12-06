Москва, , 21:16 — REGNUM Видео репетиции группы «Земляне» перед выступлением на «Золотом граммофоне» обнаружилось в Сети. На нем ударник Владимир Киселев показал мастерство игры на барабанах.

Камера запечатлела, как Киселев с легкостью виртуоза исполняет ритм-партию легендарного хита «Поверь в мечту», полюбившегося многим жителям стран бывшего СССР. Позади барабанной установки висит знакомый логотип «Землян» в огненной стилистике. В ходе репетиции музыканты также отработали дымовые эффекты, которые группа начала использовать одной из первых на отечественной эстраде.

Выступление «Землян» состоится на «Золотом граммофоне» 10 декабря. Владимир Киселев и гитарист золотого состава Игорь Романов снова порадуют своих поклонников совместным выступлением. Они также обещают зрителям много приятных сюрпризов. Например, песню «Поверь в мечту» вместе с «Землянами» исполнит композитор Юрий Антонов.