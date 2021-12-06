Вашингтон, 6 декабря, 2021, 21:14 — ИА Регнум. До и после разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Джозеф Байден намерен переговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщают 6 декабря американские европейские СМИ со ссылкой на неназванные источники в Белом доме.

President.gov.ua Визит Владимира Зеленского в США

Уточняется, что кроме Байдена с президентом Украины также пообщается и глава Госдепа США Энтони Блинкен.

По другим данным, Блинкен поговорит с Зеленским до встречи президентов России и США, а Байден побеседует со своим украинским коллегой уже по итогам переговоров с Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена должны пройти вечером 7 декабря в режиме видеоконференции.