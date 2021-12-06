Бишкек, , 21:03 — REGNUM Спортсмены из Киргизии завоевали восемь медалей на чемпионате Азии и Океании по дзюдо среди кадетов и юниоров. Об этом сообщили в национальной федерации дзюдо 6 декабря.

Турнир по дзюдо Андрей Пронин © ИА REGNUM

Киргизстанским юниорам удалось занять три призовых места: Анарбек Ишенбаев принёс сборной республики «золото», Ханболот Ырысбеков и Шахида Нармухамедова — «серебро», а Муса Шабданбеков — «бронзу».

А кадеты смогли пополнить копилку своей команды только бронзовыми медалями — их завоевали Дастан Джумашев, Эржан Канатбеков, Кадырша Саттарова и Жанар Жолдошева.