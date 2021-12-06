Москва, 6 декабря, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Вероятность того, что американцы отключат Россию от системы SWIFT, невелика, заявил 6 декабря член Совфеда, первый замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров в эфире «России 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Комментируя сообщение CNN о том, что в Вашингтоне разрабатывают новые антироссийские санкции, предполагающие, среди прочего, отключение России от SWIFT, Джабаров выразил сильные сомнения.

Вряд ли стоит беспокоиться и о персональных санкциях, касающихся окружения президента России, поскольку, отмечает сенатор, «все уже санкции получили, ещё начиная с 2014 года».