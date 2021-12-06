Москва, , 20:35 — REGNUM Правительство России выделило дополнительно около 30 млрд рублей на сбалансированность бюджетов субъектов Федерации. Об этом 6 декабря сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы последовательно укрепляем финансовую устойчивость региональных бюджетов, направляем средства на обеспечение их сбалансированности, что облегчает работу в условиях пандемии и необходимости противодействия её последствиям», — сказал он.

Премьер-министр уточнил, что указанные средства будет распределены между бюджетами 45 субъектов Федерации.

В частности, по его словам, будут профинансированы расходы на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, а также ряд запланированых в регионах социально значимых мероприятий.

Кроме того, средства будут направлены на ремонт и реконструкцию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточнил Мишустин, в общей сложности в 2021 году на обеспечение устойчивости региональных бюджетов будет выделено порядка триллиона рублей.