Москва, , 20:34 — REGNUM Все родители хотят своим детям сделать приятное особенно в честь Нового года. Они чувствуют, что через подарки выражают свою любовь. Однако, не для всех детей предновогодние дни одинаково веселы, рассказала ИА REGNUM детский психолог Ляман Аббасова.

«Мурзилка», 1945 год, Новый год

По словам эксперта, как правило, за месяц до праздника ребёнок постоянно слышит от родителей, что, если будет себя так плохо вести, Дед Мороз не принесет ему подарков. «Этот промежуток времени до праздника часто становится для ребенка очень напряженным. Родителям не нужно пугать, если они хотят изменить его поведение к лучшему. Будет правильно всегда указывать на то, чем именно недовольны. Не следует вмешивать Деда Мороза в отношения с ребенком», — предупреждает Ляман Аббасова.

На сегодняшний день многие родители легко дают детям деньги, если они просят их на подарок. Ведь все друг другу покупают подарки, ребенок хочет сделать то же самое. Однако психолог считает, что не стоит спешить помочь ему с финансами на подарок. «Лучше объяснить ему, что он ребёнок и не работает, следовательно, ему не обязательно купить подарок. Когда вырастит, заработает и купит. А пока можно сделать собственными руками подарки, нарисовав открытки, налепив из пластилина фигурки с символом Нового года и др. Ведь для родителей, а также для бабушек и дедушек, это будет лучшим подарком», — говорит специалист.

Как отмечает Ляман Аббасова, многие родители «затыкают» детей подарками и забывают, что детям нужны они сами, а не подарки. «Важно не только подарить мячик, но ещё и играть с ребенком в футбол, баскетбол, волейбол и др. Когда родители взамен себя предлагают купленную игрушку, она приобретает для ребенка смысл средства, при помощи которого взрослые отвергают его. Ребенку для ощущения, что он любим, самое главное — чувствовать, что родители его любят и уделяют ему свое время и внимание, а также учитывают его потребности и интересы. Для ребенка игрушки не являются символом любви мамы и папы. Конечно, они благодарны за них, но мы бы очень ошибались, если бы думали, что подарки могут заменить хотя бы часть искреннего общения с ребенком», — утверждает психолог.