Тбилиси, , 21:12 — REGNUM Грузинские парламентарии раскритиковали бывшего посла США в Грузии Яна Келли за его открытую поддержку грузинской оппозиции, сообщает 6 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Дядя Сэм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Заявления Яна Келли в последнее время стали еще более радикальными и резкими. И это человек открыто лоббирует «Единоое национальное движение», — заявил депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Алуда Гудушаури, ещё один депутат от «Грузинской мечты», назвал Келли аффилированным с оппозиционным «Единым национальным движением».

Напомним, что 5 декабря Келли, бывший послом США в Грузии в 2015—2018, на своей странице в «Твиттере» резко раскритиковал главу «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который ранее, в свою очередь, усомнился в уровне правовых знаний нынешнего американского посла Келли Дегнан.