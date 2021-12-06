Вашингтон, 6 декабря, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Новые санкции США, подготовкой который сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, передаёт 6 декабря CNN.

Цитата: х/ф «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1969, СССР «... отключим газ!»

Об этом телеканалу сообщили источники, которые якобы знакомы с позицией официальных лиц США. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США. Санкции Вашингтон намерен ввести «из-за Украины».

Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.