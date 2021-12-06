Тамбов, 6 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В Тамбовской области к 6 декабря первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 466 тыс. 879 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Permkrai.ru Вакцинация

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Полностью вакцинацию завершил 432 тыс. 921 человек.

За последнюю неделю доля вакцинированных от числа подлежащего вакцинации населения выросла на 1,5% и составила 70,7%.