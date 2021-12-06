Рязань, 6 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация против коронавируса для жителей старше 60 лет, а также для лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, введена в Рязанской области. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора 6 декабря. Этим же постановлением расширен перечень профессий, представители которых также подлежат обязательной вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Теперь вакцинация от коронавируса стала обязательной для сотрудников ветеринарных клиник, курьеров, фармацевтов, сотрудников автомастерских, сотрудников санаториев, гостиниц, клининговых компаний, фирм, оказывающих ритуальные услуги, транспортных компаний, ЧОПов, вакцинации подлежат волонтёры.

«Организовать (проведение) профилактических прививок не менее 80% от общей численности сотрудников первым компонентом в срок до 10.01.2022 г. , в срок до 10.02.2022 — вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Согласно постановлению, на 1 декабря в Рязанской области привито чуть менее 500 тыс. жителей, что составляет 38,5% от численности населения и «свидетельствует о недостаточном уровне коллективного иммунитета».