Провинция Ганьсу, Китай, , 19:52 — REGNUM В провинции Ганьсу на северо-западе Китая в ходе археологических раскопок найдены две стоянки эпохи неолита, которые свидетельствуют о важной роли региона в зарождении и развития китайской цивилизации. Об этом 6 декабря сообщает Синьхуа, уточняя, что речь идет о стоянках Гэдачуань и Наньцзо в окрестностях городов Тяньшуй и Цинъян, возраст которых составляет от 4,6 до 6,1 тыс. лет.

Обнаруженные стоянки находятся в среднем течении реки Хуанхэ и относятся к эпохе неолита. Директор провинциального Института археологии Чэнь Гокэ сообщил, что стоянка такого масштаба и размера, как в Гэдачуане, включая оборонительные сооружения — рвы, найдена впервые. На центральной площади поселения найден погреб объемом около 60 кубометров.

На второй стоянке — Наньцзо, которая была обнаружена еще в 1958 году, в ходе нынешних раскопок найден дворцовый комплекс с глинобитными платформами, который окружен широким рвом. Об этом рассказал профессор Китайского народного университета Хань Цзянье. Возраст этой стоянки, по его словам, составляет около 5 тыс. лет.