Москва, 6 декабря, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Необходимо принять меры, чтобы Украина не смогла попытаться силой вернуть Донбасс, заявил 6 декабря заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Блицкриг

Песков «Снять напряжённость [на Украине] можно только одним путём — это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым методом».

Добавим, что завтра, 7 декабря, состоятся переговоры в видеоформате между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Украина — одна из тем переговоров.