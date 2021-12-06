Курск, 6 декабря, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В Курской области появилась новая должность вице-губернатора, который будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий указ подписал губернатор Роман Старовойт.

Kursk.ru Александр Чуркин

«Количество задач и проектов, требующих постоянного сопровождения в Москве, неуклонно возрастает. Считаю необходимым с сегодняшнего дня ввести должность вице-губернатора, который будет на постоянной основе взаимодействовать с Правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти. Это направление возглавит Александр Чуркин», — сообщил Старовойт.

До нового назначения Александр Чуркин в должности заместителя губернатора курировал образование, культуру, спорт и молодёжную политику.