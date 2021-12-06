В Курской области появился новый вице-губернатор
Курск, 6 декабря, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В Курской области появилась новая должность вице-губернатора, который будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий указ подписал губернатор Роман Старовойт.
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Александр Чуркин
«Количество задач и проектов, требующих постоянного сопровождения в Москве, неуклонно возрастает. Считаю необходимым с сегодняшнего дня ввести должность вице-губернатора, который будет на постоянной основе взаимодействовать с Правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти. Это направление возглавит Александр Чуркин», — сообщил Старовойт.
До нового назначения Александр Чуркин в должности заместителя губернатора курировал образование, культуру, спорт и молодёжную политику.