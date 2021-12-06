Гори, Грузия, , 20:31 — REGNUM Адвокат бывшего президента Михаила Саакашвили Шота Тутберидзе заявил, что его подзащитному специально прописали сильнодействующее лекарство, которое может вызвать отрицательные изменения в его организме, сообщает 6 декабря грузинский телеканал «Формула».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

По словам Тутберидзе, сообщения о том, что Саакашвили давали сильнодействующие препараты, усиливают подозрение, что правительство пыталось в какой-то степени ослабить бывшего президента или ограничить его навыки. Тутберидзе сказал, что Саакашвили начал принимать это лекарство ещё в тюрьме Рустави. Всё это делается для того, чтобы Саакашвили не смог эффективно защищать себя в суде. Тутберидзе пообещал, что в случае нарушения прав бывшего президента будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

4 декабря руководитель негосударственного медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что психотропный препарат был отмечен в медицинской карте Саакашвили. Джишкариани непонятно, почему в медицинской карте бывшего президента значится такой препарат, ведь у него не было психоза. Она добавила, что «неадекватное применение психотропных препаратов в следственном изоляторе оценивается как фармакологическая пытка». По её словам, неясно, имело ли министерство юстиции Грузии какой-либо особый умысел, или препарат использовался в только качестве снотворного. Она заявила, что Саакашвили считал, что принимает снотворное, а не психотропное средство. Джишкариани утверждает, что у Михаила Саакашвили произошли изменения на второй день приема лекарства.

Напомним, что арестованный 1 октября Михаил Саакашвили в настоящее время проходит лечение в военном госпитале в Гори.