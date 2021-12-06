Москва, 6 декабря, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об повышении минимального размера оплаты труда с 2022 года до 13 890 рублей. Документ опубликован 6 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — говорится в законе.

В текущем году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля. Таким образом, он будет увеличен на 1098 рублей.