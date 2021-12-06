Москва, 6 декабря, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы и Русской медиагруппой запустила премию «ТопБЛОГ» для определения лучших создателей социально значимого интернет-контента. Пресс-конференция, посвященная запуску премии, состоялась в ТАСС в понедельник, 6 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Социальные сети

«ТопБЛОГ» — премия для тех, кто создает социально полезный контент, привлекающий внимание миллионов пользователей с самыми разными интересами. Это признание лучших инфлюенсеров страны их аудиторией, сообществом профессионалов и рекламодателей, теми, кто ежедневно следит за жизнью блогеров в сети.

Алексей Комиссаров, — Эта премия родилась из одноименного проекта платформы «Россия — страна возможностей», который появился в 2020 году. Его задача — рассказать всем желающим, как развивать личные аккаунты в социальных сетях и делать интересный и яркий контент. Участниками проекта стали почти 40 тысяч человек, а в финал вышли 170 блогеров. Финал конкурса пройдет с 23 по 25 января 2022 года. На финале мы сможем оценить навыки и креативные возможности новоиспеченных блогеров в рамках решения кейсовых заданий от партнеров». Автор «Премия «ТопБЛОГ» — это уникальная награда для блогеров, которую вручают не за миллионы подписчиков, а за внимание блогеров к социально значимым вопросам. Символично, что в День российского студенчества, 25 января, мы узнаем имена победителей премии, тех, кто вдохновляет современную молодежь и подталкивает к достижению самых амбициозных целей, — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», — Эта премия родилась из одноименного проекта платформы «Россия — страна возможностей», который появился в 2020 году. Его задача — рассказать всем желающим, как развивать личные аккаунты в социальных сетях и делать интересный и яркий контент. Участниками проекта стали почти 40 тысяч человек, а в финал вышли 170 блогеров. Финал конкурса пройдет с 23 по 25 января 2022 года. На финале мы сможем оценить навыки и креативные возможности новоиспеченных блогеров в рамках решения кейсовых заданий от партнеров».

Отличительной особенностью премии «ТопБЛОГ» станет механизм определения номинантов. «Заявить» блогера сможет каждый житель России, зарегистрированный в социальных сетях. Победителей определит экспертный совет, состоящий из наставников одноименного проекта «ТопБЛОГ», а также из ведущих журналистов, ярких представителей шоу-бизнеса и медиаиндустрии, представителей профильных организаций.

Участникам премии станут блогеры, ведущие аккаунты во ВКонтакте, в Инстаграм, в ТикТок, на платформе Яндекс. Дзен и Youtube. Они будут поделены на две категории: блогеры с числом подписчиков менее 100 тысяч и свыше 100 тысяч человек.

С 6 декабря 2021 года по 17 января 2022 года пройдет этап номинирования, с 17 по 25 января 2022 года эксперты проведут отбор участников премии, и 25 января 2022 года в рамках празднования Дня студенчества состоится торжественная церемония подведения итогов.

В рамках Церемонии подведения итогов премии «ТопБЛОГ» также пройдет специальное награждение, в рамках которого будут объявлены 5 абсолютных победителей проекта «ТопБЛОГ», лучший учитель-блогер 2021 года и победитель социального марафона «Молодежь Москвы».

Чтобы номинировать любимого блогера, нужно зайти на сайт topblog.rsv.ru и направить ссылку на его страницу. Следить за новостями премии можно в аккаунте @topblog_rsv в Инстаграм.

Организаторами и генеральными партнерами премии «ТопБЛОГ» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы, АО «Русская Медиагруппа» и система лояльности «Город».

Руководитель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила, что в настоящее время лидерами общественного мнения выступают именно блогеры. Они формируют молодежную повестку, диктуют тренды и правила. Инфлюенсеров, создающих действительно социально значимый контент, необходимо поддерживать и способствовать их эффективной самореализации.

Екатерина Драгунова. Автор «Мы всегда строим свою работу от запроса молодежи. И сегодня все более востребованными становятся онлайн-форматы конференций, дискуссий, баттлов. Все это способствует тому, что в информационном поле становится все больше блогеров и специалистов в сфере медиа. Очевидно, что за онлайн-форматом будущее, и мы будем всесторонне поддерживать и развивать молодежные инициативы в этом направлении. А премия, которую мы проводим совместно с АНО «Россия — страна возможностей» — это возможность заявить о себе», — поделилась

Информационную поддержку Премии «ТопБЛОГ» окажет «Русская медиагруппа», которая организует показ церемонии награждения на телеканале RU.TV.

Любовь Маляревская. Автор «Блогинг сегодня — очень распространенное явление. Лидеры мнений влияют на молодежь и взрослых во многих аспектах жизни. Прекрасно, что появилась Премия, которая отмечает блогеров, говорящих на важные социальные темы. Сейчас в ней есть 7 номинаций, Премией охватывается широкий диапазон интересов и направлений блогинга. И, я надеюсь, что в дальнейшем номинацией станет еще больше. Премия открывает новые темы, новые лица, новые интересы, и мы, конечно, расскажем о них!» — отметила генеральный директор АО «Русская медиагруппа»

Премия позволит определить самых эффективных и мотивирующих блогеров в семи номинациях.

Первая номинация — «ProБизнес» — призвана выявить лучшие блоги бизнесменов, бизнес-тренеров и представителей предпринимательской среды. Партнерами номинации выступают Министерство экономического развития Российской Федерации и Государственная цифровая платформа поддержки предпринимательства «Мой Бизнес».

Номинация «ProВоспитание» объединит родительское сообщество, воспитателей, учителей, а также психологов. Министерство Просвещения Российской Федерации, выступая партнером, поддержит лучших контент-мейкеров сферы родительства, детского образования и воспитания.

Александр Бугаев. Автор «Коллаборация молодежной премии «ТопБЛОГ» и Минпросвещения России — это уникальный тандем. Социальные сети помогают больше рассказывать о сфере образования и воспитания, педагогах, их достижениях и результатах работы с детьми и делать это в доступной форме. Как федеральному ведомству это позволяет нам быть ближе к аудитории, а профессия учителя становится более престижной и популярной. Благодаря премии мы узнаем о лидерах мнений, задающих тренды в воспитательных технологиях, демонстрирующих на своем опыте, как наладить эффективную коммуникацию поколений», — поделился Первый заместитель министра просвещения России

Номинация «ProЗдоровье"созданадля блогеров в сфере здравоохранения, медицинских работников, йога-практиков, нутрициологов и диетологов, говорящих в своих аккаунтах о профилактике заболеваний и сохранении красоты и здоровья. Партнерами номинации стали Министерство здравоохранения РФ и Общероссийская общественная организация «Российский красный крест». На протяжении всего конкурса они будут следить за аккаунтами номинантов и помогут определить лучших блогеров.

Олег Салагай. Автор «Общественное здоровье и общественное мнение сегодня как никогда взаимосвязаны, поэтому получение достоверной, проверенной, таргетированной информации часто является первым шагом к ведению здорового образа жизни. С учетом того, что сегодня все большее количество информации транслируется через социальные сети, роль блогеров как лидеров общественного мнения является совершенно особой», — рассказал заместитель министра здравоохранения Российской Федерации

Номинация «ProСпорт» предназначена для тех, кто ведет активный образ жизни. Номинантами премии смогут стать профессиональные спортсмены, спортивные журналисты и комментаторы, инструкторы, тренеры и болельщики. Поддержку спортивным блогерам окажут следующие партнеры: Министерство спорта РФ, Ассоциация студенческих спортивных клубов России, Федерация бокса и Федерация Регби.

Максим Уразов. Автор «Люди, увлекающиеся спортом и здоровым образом жизни — это образец целеустремленности и единства, в своих социальных сетях они транслируют важнейшие ценности — приверженность к здоровому и спортивному образу жизни. Чем больше будет активных пользователей социальных сетей, которые своим примером вдохновляют людей на занятия физкультурой и спортом, тем больше в России будет здоровых людей, для которых спорт — настоящая норма жизни. В рамках номинации «Про спорт» премии «ТопБЛОГ» мы узнаем лучших спортивных блогеров и сможем отметить тех, кто создает интересные для людей материалы и публикации, популяризирующие занятия спортом и физической культурой», — рассказал журналистам директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ

Номинация «ProЭкология» создана для тех, кто ежедневно обучает аудиторию бережному отношению к природным ресурсам, рассказывает об осознанном подходе к потреблению, о необходимости заботы о себе и окружающих. За успехами номинантов будут наблюдать Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!». Партнеры номинации отметят лучших представителей эко-блогерства.

Константин Цыганов. Автор «Каждый из нас ежедневно проделывает сотни и тысячи действий, результаты которых влияют на состояние окружающей среды. Каждый может изменить свои привычки для того, чтобы сделать то место, где он живет, лучше и чище. Сохранение природы сегодня волнует многих, а блогеры могут не только своим примером показать правильное отношение, но и рассказать своей аудитории о лучших экологичных практиках или лайфхаках. Хотел бы пожелать удачи участникам премии», — отметил первый заместитель министра Природных ресурсов и экологии РФ

Номинация «ProУниверситет» — для тех, кто ежедневно занимается научными разработками и созданием глобальных образовательных платформ. Участниками номинации могут стать ректоры высших учебных заведений страны, активные студенты, представители профсоюзных организаций и студсоветов. Партнером номинации выступает Министерство науки и высшего образования РФ.

Григорий Гуров. Автор «Университеты нашей страны выступают кузницей высококлассных специалистов разных профессий, источником новейших научных и образовательных технологий. Премия «ТопБЛОГ» привлекает внимание к деятельности вузов, их сотрудников и студентов, популяризирует науку и полезные каналы информации. Здорово, что отдельное внимание уделяется сообществу ректоров. Это беспрецедентный кейс, раскрывающий руководителей образовательных организаций как лидеров общественного мнения. Мы с удовольствием готовы поддерживать премию и ее участников», — поделился заместитель министра науки и высшего образования РФ

Номинация «ProДобро"поможет рассказать о блогерах, которые реализуют благотворительные проекты, принимают участие в акциях, в том числе в акции взаимопомощи #МыВместе, и помогают тем, кому это особенно необходимо. Также номинация позволит поддержать блогеров, которые связывают свою профессиональную деятельность с волонтерством, и тех, кто искренне верит в людей и их успех. Партнером номинации выступает Ассоциация волонтерских центров.

Артем Метелев. Автор «События современной жизни показали всем нам, насколько важна и значима деятельность волонтерских и добровольческих организаций. Они проявили себя как настоящие герои, оказывающие помощь тем, кто в ней нуждается, невзирая на любые трудности. Премия «ТопБЛОГ» позволит раскрыть имена тех, кто ежедневно работает на благо людей и рассказывает об этом, кто призывает других принимать участие в добровольческих и волонтерских проектах», — отметил председатель Комитета по молодежной политике Государственной Думы РФ

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