Бухарест, 6 декабря, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Представители крупнейших профсоюзов работников образования Румынии объявили о начале бессрочной акции протеста с требованием повышения с 1 января 2022 года заработной платы учителям школ, ПТУ и колледжей, а также преподавателям высших учебных заведений страны. Об этом 6 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Соответствующая петиция, поданная на рассмотрение правительства Румынии, была подписана 163 813 педагогами из всех регионов страны. Кураторами акции выступили Федерация свободных профсоюзов образования, Федерация профсоюзов учителей Spiru Haret и Национальная федерация преподавателей Alma Mater.

«Мы попросили Деда Мороза в лице президента и премьера Румынии подарить нам надежду на достойную оплату труда, — говорится, в частности, в послании. — В противном случае, румыны не смогут получать достойное образование».

Напомним, зарплата преподавателя в Румынии является одной из самых низких среди представителей бюджетной сферы. Ранее большинство правительственных программ страны по поддержке системы образования завершались фиаско.