Москва, 6 декабря, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Российское руководство не рассматривает варианта сдачи в аренду какого-либо из Курильских островов, заявил 6 декабря полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщили в его пресс-службе.

Виктор Морозов Остров Шумшу

Комментируя слухи о том, что остров Шумшу может быть сдан в аренду датской компании Copenhagen Offshore Partners, представитель президента напомним, что глава государства Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о создании максимально льготного преференциального режима на Курильских островах. Этот проект уже подготовлен.

Трутнев «Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Сахалинской области заявило, что Copenhagen Offshore Partners планирует на Шумшу воплотить в жизнь проект по производству водорода с помощью энергии ветра.