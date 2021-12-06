Таллин, , 18:30 — REGNUM

Насилие Pixabay.com

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил к длительному сроку лишения свободы мужчину, который нанес своему четырехмесячному младенцу тяжелые повреждения в результате того, что сильно и долго тряс ребенка. Об этом сообщила пресс-служба суда, комментируя итоги громкого дела, вызвавшего повышенный интерес общественности.

Кермо Мянд признан виновным в неоднократном физическом насилии по отношению к своей супруге и в нанесении тяжелых увечий своему четырехмесячному ребенку. По совокупности обвинений суд приговорил мужчину к девяти годам тюрьмы. Мянд остается под электронным надзором и в тюрьму отправится после того, как приговор суда вступит в силу, однако у него еще есть возможность оспорить его в Таллинском окружном суде.

Полиция задержала Мянда в качестве подозреваемого 6 сентября 2021 года. В декабре того же года его выпустили на свободу под электронный надзор.