Подгорица, 6 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич встретился 6 декабря на вилле Горица в Подгорице со спикером эстонского парламента Юри Ратасом и отметил, что Эстония является традиционным другом и партнером Черногории. Ратас заявил по итогам встречи, что сегодняшнее открытие почетного консульства в столице будет чрезвычайно полезным для достижения более интенсивного двустороннего сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Кривокапич проинформировал Ратаса о программных мероприятиях правительства Черногории по улучшению экономики и представил стратегию по укреплению дорожной и экономической инфраструктуры и экономической диверсификации, которая остановит отток молодежи с севера в центр и южные регионы и страны Евросоюза.

Пожелав успешной работы почетному консульству Эстонской Республики в Черногории, которое открылось в Подгорице, премьер-министр Кривокапич выразил надежду на то, что Черногория и дальше будет искренним союзником в достижении европейской цели.

Ратас рассказал, что он рад, что находится в «великой и красивой стране», и что цель этого визита — еще больше укрепить отношения между двумя странами.

«Мы географически далеки, но большое количество наших граждан посещает вашу страну. Мы осознаем пространство, с которым мы можем сотрудничать и в области образования», — отметил Ратас.