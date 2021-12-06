Москва, , 17:59 — REGNUM Сильный снегопад и гололедица ожидаются в Москве во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Снегопад в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В период с 3:00 до 12:00 по Москве местами ожидается сильный снег, днём переходящий в мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега, гололедица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных районах столицы прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует автомобилистам снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Гражданам рекомендуется при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.