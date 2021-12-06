Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум. На фоне появления нового штамма коронавируса «Омикрон» весь частный сектор должен требовать от сотрудников подтверждения вакцинации, заявил 6 декабря мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, это требование станет обязательным.

«Глава департамента здравоохранения объявит об введении обязанности всех работодателей частного сектора требовать прививку от сотрудников», — сказал де Блазио в эфире телеканала MSNBC.

При этом он пояснил, что такая мера станет «упреждающим ударом» и вступит в силу 27 декабря.

Ранее Билл де Блазио заявлял о первых выявленных случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Нью-Йорке.