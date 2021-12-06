Вашингтон, 6 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Китай призвал американских политиков прекратить призывы к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, чтобы не навредить двусторонним отношениям США и Китая. Об этом 6 декабря сообщает Reuters.

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США также были предупреждены о том, что Китай может принять контрмеры в случае необходимости.

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена объявит на этой неделе о своем решении не посещать Олимпиаду в Пекине в 2022 году.

«Те, кто призывает к бойкоту, должны остановиться, чтобы не навредить диалогу и сотрудничеству между Китаем и США в важных областях», — заявил Чжао Лицзянь, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая.

«Если США настоят на том, чтобы добровольно придерживаться такого курса, Китай предпримет решительные контрмеры», — добавил Лицзянь во время конференции.

Напомним, в мае текущего года спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с призывом к международному сообществу бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Поводом для такого заявления стала ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, по утверждению США, проводятся массовые репрессии в отношении уйгуров. Пекин все обвинения в свой адрес отвергает.