Челябинск, 6 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Челябинске за последнюю неделю составили ещё 137 протоколов на нарушителей масочного режима. Об этом сообщил на совещании в мэрии замглавы города Игорь Постнов.

(сс) AlexChirkin Маска

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В ходе проверок контролёры обращали внимание на соблюдение масочного режима как сотрудниками торговых организаций, так и посетителями. Всего они посетили 675 организаций торговли.

Также было проверено 11 организаций на предмет работы в ночное время. Одну из кальянных ждёт штраф.