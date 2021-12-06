Москва, , 17:25 — REGNUM Москва удостоилась награды в номинации «За лучший дизайн среди больших стендов» на международной выставке делового туризма IBTM World в Барселоне (Испания). Об этом 6 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Мероприятие приходило в период с 30 ноября по 2 декабря 2021 года. За этот период представители Москвы успели провести свыше 500 встреч и переговоров.

«Москву в Барселоне представляли 12 компаний, которые занимаются организацией конгрессов, конференций и других мероприятий. Они провели переговоры с потенциальными партнерами и смогли привлечь внимание к столице как к центру делового туризма. Приятно, что эксперты отметили наш стенд. Значит, формат презентации возможностей города на международных площадках выбран удачно», — сказала Сергунина.

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