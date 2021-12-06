Париж, 6 декабря, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Визит в Грузию 8−10 декабря осуществит группа наблюдателей ПАСЕ, сообщили 6 декабря в пресс-службе организации.

Цитата из к/ф «Ревизор». реж Владимир Петров. 1952. СССР К нам едет ревизор!

Уточняется, что в Грузию едут представитель румынской коалиции «Социалисты, демократы, зелёные» Титус Корлэцян и французской — «Альянс либералов и демократов за Европу» Клод Керн.

«Дискуссии будут в основном сосредоточены на последних политических событиях, местных выборах в октябре 2021 г., реформе судебной системы и на вопросе меньшинств — этнических, религиозных и сексуальных», — говорится в сообщении.

Парламентская ассамблея отмечает, что Корлэцян и Керн являются «содокладчиками ПАСЕ по мониторингу за соблюдением обязанностей и обязательств Грузии», данных Совету Европы.

Делегация в Грузии проведёт встречу с представителями руководства республики. Будут встречи с грузинскими депутатами и с представителями судов, с организациями по защите меньшинств, а также с чиновниками, курирующими вопросы религии.