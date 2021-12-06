Пенза, 6 декабря, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Пензенской области уровень госпитализации пациентов с коронавирусом снизился в пять раз. Об этом 6 декабря заявил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

Госпиталь

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С его слов, по сравнению с пиковым периодом октября 2021 года число пациентов с COVID-19 в стационарах уменьшилось в пять-шесть раз.

«У нас было развернуто максимальное количество коек — 4700, а в настоящий момент коечный фонд, который перепрофилирован для борьбы с инфекционным заболеванием, составляет в Пензенской области на утро сегодняшнего дня — 2024 койки. По уровню госпитализации, если в пиковые числа в день госпитализировалось по 400−430 больных, то сегодня на утро у нас госпитализировано 66 человек», — отметил глава минздрава Пензенской области.

В настоящее время помощь инфекционным больным в регионе оказывают 12 лечебных учреждений. В пиковые моменты были перепрофилированы 24 медучреждения. На обычный режим работы перешли городские поликлиники, межрайонные и районные больниц, амбулатории, участковые больницы и ФАПы, уточнил спикер.

«Режим работы амбулаторно-поликлинических подразделений восстановился, поликлиники работают в обычном режиме, открыты все записи к «узким» специалистам. В полном объёме действует областная консультативная поликлиника. Восстановлена работа мобильных комплексов, передвижных флюорографов и маммографов», — добавил Космачев.

Возобновлена в полном объёме выездная форма амбулаторно-поликлинической деятельности. При поликлиниках на текущем этапе формируются мобильные прививочные бригады. Помимо медработников в них входят и представители социальных служб для работы на территории отдалённых населённых пунктов Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области выявлено 93 986 случаев заражения коронавирусом.

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