Архангельск, 6 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Архангельской области на протяжении двух недель наблюдается снижение числа заболевших ковидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Улучшение ситуации позволило сократить число инфекционных коек в медучреждениях.

«На сегодняшний день из 2192 инфекционных коек занято 1997, мы видим стойкое уменьшение числа заболевших, — отметил глава ведомства Александр Герштанский. — Также всё больше северян проходит ревакцинацию».

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обратил внимание главы профильного ведомства на важность сохранения темпов вакцинации.

«Судя по статистике, среднесуточное число заболевших за эту неделю — 360−380 человек, хотя еще две недели назад этот показатель составлял порядка 500 человек, — отметил глава региона. — Это подтверждает, что те ограничительные меры, которые нами были приняты, хоть и крайне неудобны для всех, но дают значительный положительный результат. Но пока об их ослаблении говорить рано. Чем быстрее мы достигнем выработки коллективного иммунитета, тем быстрее сможем вернуться к привычному всем образу жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 353 носителей коронавируса.