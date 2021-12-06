Москва, 6 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство музея искусств на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Об этом 6 декабря сообщает сайт ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Новый музей появится в районе Даниловский на Автозаводской улице, в здании будет работать филиал «Эрмитажа».

Уточняется, что разрешение выдано застройщику до 12 марта 2023 года. В здании будет пять этажей, общая площадь составит 12,1 тыс. кв. м. Помимо выставочных залов, в музее расположатся магазин, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан и кафе, а также открытая летняя терраса и паркинг.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РоссииВладимир Путин1 декабря посетил открывающийся в Москве новый Дом культуры «ГЭС-2».