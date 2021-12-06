Москва, 6 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Московским водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте во вторник, 7 декабря, в связи с пожидаемой метелью. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

«Движение в городе будет осложнено 7 декабря в связи с ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник ожидается сильный снегопад, ветер, образование гололедицы и ухудшение видимости до 500 метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сильные метели прогнозируются в период с 9:00 до 15:00 мск.

«Рекомендуем водителям завтра отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским. Движение в течение дня будет сильно осложнено», — отметили в департаменте.

В случае невозможности отменить поездку рекомендует отложить её на более позднее время — более свободное движение на дорогах ожидается после 20:00 мск.