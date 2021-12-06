Курган, 6 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружили 192 новых случая заражения коронавирусом, из них 97 зарегистрировано в Кургане. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 198 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 6 декабря подтвердили 46 241 случай заражения коронавирусом, вылечились 36 144 курганца.