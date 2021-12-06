Каракас, , 16:56 — REGNUM Хулио Борхес, комиссар по международным отношениям и соратник Хуана Гуайдо, главы временного правительства Венесуэлы, заявил о своей отставке 5 декабря, через 2 недели после сокрушительного поражения оппозиции на региональных выборах. Об этом сообщает ElUniversal со ссылкой на видеоконференцию политика.

Хулио Борхес Cbsnews.com

Борхес подчеркнул, что было «слишком много ошибок и скандалов», и что противостояние правительству Николасу Мадуро «полно противоречий, в нем отсутствует направление».

Хулио Борхес «Временное правительство, возглавляемое с января 2019 года оппозицией Хуана Гуайдо, должно исчезнуть, потому что оно было деформировано. Мы не можем решить вопросы низких зарплат, не можем бороться с бюрократией»

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