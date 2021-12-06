Каракас, 6 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Хулио Борхес, комиссар по международным отношениям и соратник Хуана Гуайдо, главы временного правительства Венесуэлы, заявил о своей отставке 5 декабря, через 2 недели после сокрушительного поражения оппозиции на региональных выборах. Об этом сообщает ElUniversal со ссылкой на видеоконференцию политика.

Cbsnews.com Хулио Борхес

Борхес подчеркнул, что было «слишком много ошибок и скандалов», и что противостояние правительству Николасу Мадуро «полно противоречий, в нем отсутствует направление».