Москва, 6 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. О разработке нового закона о занятости в Российской Федерации сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») по итогам встречи парламентариев фракции с главой Минтруда Антоном Котяковым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Duma.gov.ru Андрей Исаев

«У нас есть принципиальная договоренность с Министерством труда о том, что мы будем готовить новый закон о занятости, нынешнему уже 30 лет, в него внесено большое количество поправок», — отметил Исаев.

По его словам, «новые подходы, появление платформенной занятости, появление и развитие такой категории, как самозанятые, потребует необходимого законодательного регулирования».

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