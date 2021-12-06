Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Темпы развития отношений России и Индии не снизились из-за пандемии, заявил 6 декабря индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

Моди «Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпах развития наших отношений, нашего особо привилегированного стратегического партнёрства».

Более того, добавил глава индийского правительства, сотрудничество усилилось на почве совместной борьбы с COVID-19. Сотрудничество идёт как в сфере испытаний вакцин от коронавируса, так и в области их производства. Есть и такой аспект как гуманитарная помощь.