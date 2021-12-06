Москва, , 16:32 — REGNUM В Германии мало кто верит в то, что Россия начнет полномасштабный военный конфликт на Украине. Об этом 6 декабря заявил политолог из ФРГ Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Германии с тревогой наблюдают за накаляющейся обстановкой на востоке Украины и надеются на скорейшее нивелирование угрозы военного конфликта.

«В Германии с тревогой наблюдают за тем, что происходит на границе с Донбассом. Но в войну мало кто верит. Больше надежды на то, что Путин и Байден о чем-то договорятся», — сказал Рар.

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