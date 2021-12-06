Оттава, 6 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Украине следует быть осторожнее и дипломатичнее, избегая эскалации, которая может раздражать «другую сторону», заявил 6 декабря начальник штаба обороны Канады Уэйн Эйри.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

Так Эйри прокомментировал недавнюю просьбу министра обороны Украины Андрея Резникова, предложившего направить в страну ещё 500 военных инструкторов из Канады.

«Следует быть очень осмотрительными в балансе между сдержанностью и эскалацией, а также учитывать восприятие с другой стороны. Здесь ведущую роль обязательно должна играть дипломатия», — цитирует The Globe & Mail мнение начальника штаба обороны Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Резников запросил у «западных партнёров» поддержки в «противостоянии с Россией», а также заявил о необходимости направить на линию соприкосновения в Донбассе иностранных военных, включая 500 дополнительных канадских «военных инструкторов».