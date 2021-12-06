Астана, 6 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В основе сотрудничества Узбекистана и Казахстана лежит стремление использовать огромный потенциал взаимодополняемости. Об этом 6 декабря заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе беседы со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев

«Мы намерены объединять наши усилия и находить новые точки роста», — сказал Мирзиёев.

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение результатами торгово-экономического партнерства, которое является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества.

Лидеры двух стран отметили, что с начала 2021 года объем взаимной торговли вырос почти на 40 процентов, ожидается достижение рекордной отметки — 4 миллиарда долларов.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Нур-Султане с государственным визитом.