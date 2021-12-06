Кемерово, 6 декабря, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области наряду с тенденцией к снижению заболеваемости COVID-19 продолжается рост случаев респираторных инфекций. В связи с этим растёт нагрузка на детские и взрослые поликлиники, в том числе количество вызовов врачей на дом. Об этом сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Оптимизирована работа пунктов вакцинации в административных зданиях. Часть врачей из тех пунктов, в которых небольшой поток пациентов, перенаправлена в поликлиники для ведения первичных приёмов», — прокомментировал заместитель председателя правительства области Алексей Цигельник.

Так, по данным кузбасского минздрава, число обращений в скорую помощь и количество госпитализированных в стационары с коронавирусом и пневмониями в регионе снижается. При этом статистика смертности пациентов с коронавирусом остаётся стабильной — 25−30 человек в неделю, из них 75% — люди старше 60 лет.