Элиста, 6 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два случая смерти среди ковид-пациентов. Об этом 6 декабря информирует региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии справиться COVID-19 не смог 701 житель Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии почти до конца января 2022 года действует режим коронавирусных ограничений. Наряду с этим введена система QR-кодов, которые требуют от посетителей свадебных церемоний, библиотек, архивов, музеев и других объектов культуры.