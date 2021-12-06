Нур-Султан, , 16:06 — REGNUM Узбекистан и Казахстан подпишут договор о союзнических отношениях. Об этом 6 декабря заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы примем историческое решение о выводе двустороннего стратегического партнёрства на уровень союзнических отношений», — сказал Мирзиёев.

По его словам, это будет иметь огромное значение для обеспечения устойчивого развития, стабильности и процветания не только двух стран, но и всего региона в целом.

«Мы привержены укреплению отношений дружбы и добрососедства с братским Казахстаном», — сказал президент Узбекистана.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Нур-Султане с государственным визитом.