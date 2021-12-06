Париж, 6 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. После более чем двухлетнего ожидания собор Парижской Богоматери приобретет дизайн внутренней части здания, сообщает Le Figaro.

(сс) GodefroyParis Пожар в Нотр-Дам-де-Пари

Французские эксперты выскажут в четверг, 9 декабря, свое мнение о внутренней реконструкции готического собора, частично разрушенного в апреле 2019 года гигантским пожаром.

Открытие собора Парижской Богоматери намечено на 2024 год.

Новое освещение, скамейки на колесиках с подсветкой, заменяющие многовековые стулья, библейские фразы на нескольких языках, нанесенные на стены, являются частью проекта реконструкции собора.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма пожертвований на восстановление cобора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2019 года, достигла €842,8 млн.