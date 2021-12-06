Салехард, 6 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 883 человека. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 881 — на два человека меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ЯНАО на 6 декабря подтвердили 59 227 случаев заражения коронавирусом, вылечился 53 181 человек.