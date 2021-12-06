Ташкент, 6 декабря 2021, 15:58 — REGNUM Узбекистан и Казахстан намерен начать строительство железных и автомобильных дорог, сообщает пресс-служба президента Узбекитсана.
Об этом договорились президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Нур-Султане с государственным визитом.
«Чтобы расширить потенциал сферы транспорта и транзита, планируется реализовать проекты строительства железной и автомобильной дорог «Учкудук-Кызылорда», а также высокоскоростной железной дороги «Туркестан-Шымкент-Ташкент», — говорится в сообщении.
В ходе переговоров, стороны согласились активно продвигать проекты «зеленой» энергетики, совместно внедрять новейшие водосберегающие технологии, проводить совместные мероприятия по лесопосадкам в Приаралье и работу с международными донорами.