Томск, 6 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Томская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19, сообщили власти региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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Четвёртая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе длится с середины октября. Однако, по словам замгубернатора по социальной политике Алёны Левко, показатели прошлой недели позволяют говорить о достижении плато, передаёт 6 декабря РИА Томск.

С 5 по 29 ноября в Томской области ежедневно диагностировалось более 250 случаев COVID-19. 19 ноября был зарегистрирован рекордный показатель в 292 случая. Затем число заболевших стало снижаться.

«В последние дни отмечается некоторая стабилизация ситуации по числу новых выявленных случаев, что позволяет предположить, что заболеваемость COVID-19 достигла плато «текущей волны» пандемии», — отметила Левко.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 215 носителей коронавируса, выздоровели 194 человека.