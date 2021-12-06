Омск, 6 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Жителей Омской области предупредили о скором похолодании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

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Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 5 декабря в Омской области наблюдалась тёплая для зимнего периода погода. Температура повышалась до −2…+4 °С.

Ночью 6 декабря на большей части территории региона прошли небольшие осадки — мокрый снег, снег. Температура воздуха составила −0…−10 °С.

В ночь на 7 декабря через территорию Омской области будет проходить холодный фронт, в тылу которого похолодает. Температура ночью и утром составит −9…−14 °С, местами столбики термометров опустятся до −17…−22 °С. В течение дня температура продолжит понижаться.

Ночью 8 декабря будет −20…−25 °С, при прояснении до — 30 °C. Днём −15…−20 °С, местами до — 25 °C. как уточнила начальник Обь-Иртышского УГМС, холода не отступят до 9 декабря.