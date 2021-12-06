Казань, 6 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Татарии 7 декабря похолодает до минус 14˚С, в северных районах республики — до минус 21˚С. Начиная с 8 декабря, в регионе ожидается потепление, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

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Во вторник, 7 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью и утром составит — 9.-14˚С, в северных районах местами — 16.-21˚С. Днем ожидается температура воздуха — 4.-9˚С, на востоке до — 12˚. На дорогах гололедица.

В среду, 8 декабря теплый фронт принесет в республику существенное ухудшение погоды. Ночью местами пройдет небольшой снег, утром и днем возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами вероятны метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром и днем порывами до 17 м/с. Ночью температура воздуха составит — 7.-12˚С, в восточных районах до — 15 градусов, днем — — 4.+1˚С. На дорогах снежная каша, гололедица, местами сильная.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 7 декабря, ожидается умеренный мокрый снег, метель, на дорогах — местами гололедица, 8 и 9 декабря — значительное понижение температуры: в дневные часы — до — 20 °C, в ночные часы — до — 27 °C.

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