Ставрополь, 6 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Родителей школьников и воспитанников детских садов Ставропольского края обнадежили, что они смогут присутствовать на детских новогодних утренниках. Правда, для этого понадобятся QR-коды о прививках против коронавируса или ПЦР-тест об отсутствии заболевания. Решение об этом могут принять власти региона, сообщил 6 декабря по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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«Очень многих волнует вопрос посещения родителями детских новогодних утренников. Сделать это будет можно при условии наличия QR-кода или свежего ПЦР-теста. Сделаем любимый зимний праздник безопасным вместе!» — призвал ставропольцев губернатор на своей странице в Instagram.

Он отметил, что показатели заболеваемости COVID-19 на Ставрополье в последнюю неделю снизились, как и число тяжелых случаев и смертей. По мнению Владимирова, сыграла свою роль вакцинация. Чтобы сохранить эту динамику, власти региона намерены, в частности, на неделю раньше отправить школьников на каникулы. Это позволит «увеличить противоэпидемическую паузу, прервать цепочки заражения», отметил Владимиров.